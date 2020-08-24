"Национальный корпус" прорвался к Офису президента

Участники марша пробились к зданию ОП. Фото: Klymenko Time

"Национальный корпус" силой прорвался через ограждение и полицию к Офису президента.

С "Национальным корпусом" к ОП подошла часть участников Марша защитников Украины, сообщает Klymenko Time. Требуют снять обвинения и освободить из-под стражи Андрея Антоненко, которого правоохранители подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Также скандируют в поддержку Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых тоже обвиняют в этом преступлении.

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Параллельно на Майдане Независимости проходит вече других участников марша.

Марш защитников Украины начался в центре Киева. Тысячи людей идут колонной с национальными флагами. Флаги политических партий - отсутствуют. Марш проводится второй год подряд. Это - альтернатива официальным празднованием, говорят участники. Пройдутся от парка им Шевченко до Майдана Незалежности.