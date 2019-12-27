На улицах Киева образовались значительные пробки - карта

Фото: google.com/maps

В пятницу, 27 декабря, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу затруднено движение транспорта на улице Новоконстантиновская, возле станции метро "Почайна", на проспекте Степана Бандеры, улицы Набережно-Рыбальская, улицы Набережно-Крещатицкая. Значительные пробки на Подоле, возле станции метро "Лукьяновская", на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы.

Пробки зафиксированы у станций метро "Майдан Независимости", "Крещатик", "Золотые ворота", "Кловская", "Дворец Спорта". Также затруднено движение транспорта на бульваре Леси Украинский, улице Грушевского, возле станций метро "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Университет".

Пробки образовались на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, на Большой Окружной дороге. Впрочем движение транспорта на всех киевских мостах свободный.

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На левом берегу значительные пробки на проспекте Бажана, в частности возле станций метро "Бориспольская", "Вырлица", "Харьковская", "Позняки".

В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи столицы будут работать дольше, чем обычно. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.