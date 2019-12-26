Появилось расписание работы транспорта в Киеве в новогоднюю ночь

 
Ексклюзивы
1/5
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
2 Просмотров: 5517
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 5697
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
1 Просмотров: 855
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 351
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2907
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2088
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3096
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1827
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3222
Фото
Все фото
11
7
14
11
5
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
Полякова, снеговики и солдаты - Киевом прошел новогодний парад
Полякова, снеговики и солдаты - Киевом прошел новогодний парад
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
В Киеве зажгли главную елку - фото и видео
В Киеве зажгли главную елку - фото и видео
Видео
Все видео
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Шулявский мост начали асфальтировать
Шулявский мост начали асфальтировать
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 792
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3096
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3231
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1386
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
1 Просмотров: 1080
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
четверг, 26 декабря 2019 14:37

Появилось расписание работы транспорта в Киеве в новогоднюю ночь

  Комментировать
Появилось расписание работы транспорта в Киеве в новогоднюю ночь
Наземный транспорт в столице будет работать до 5 утра. Фото: the-village.com.ua

В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи столицы будут работать дольше, чем обычно.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

До 05:00 1 января во режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №.166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586. График последних отправлений транспорта от конечных остановок - по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Симферополе продают елки из Ивано-Франковской области

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская"

троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода

троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

В Киеве обустраивают 6 бесплатных катков. Заработают они после того, как температура снизится до -7°C и ниже.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появилось расписание работы транспорта в Киеве в новогоднюю ночь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Создали компанию, которая производит легенды

Разгромили типографию националистов

Разрушим старый порядок - власть обратилась к украинцам

Жителей сел приравняли к горожанам

Открыли новый химический элемент

Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 13662
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 8037
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 5697
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
 Просмотров: 5553
&quot;Супрун ушла - у Минздрава снова салоны &quot;Порше&quot; и &quot;Лексус&quot; - ученый
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
 2 Просмотров: 5517
Новости Киева
Кремль и серп с молотом: коммунисты в Киеве "праздновали" день рождения Сталина
Кремль и серп с молотом: коммунисты в Киеве "праздновали" день рождения Сталина 1 Просмотров: 270
Осудили владельца "Волги", от взрыва в которой травмировались дети
Осудили владельца "Волги", от взрыва в которой травмировались дети 1 Просмотров: 594
В Киеве загорелись сауны с людьми
В Киеве загорелись сауны с людьми Просмотров: 1116
Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 25 декабря
Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 25 декабря Просмотров: 414
В жутком ДТП погиб человек, еще двое пострадали
В жутком ДТП погиб человек, еще двое пострадали Просмотров: 522
Больше всего комментируют
24
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
6
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
5
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
3
Судья КСУ Мельник подал в отставку
3
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
Голосов: 5782
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua