Появилось расписание работы транспорта в Киеве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи столицы будут работать дольше, чем обычно.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
До 05:00 1 января во режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №.166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586. График последних отправлений транспорта от конечных остановок - по ссылке.
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На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №6, 16, 18 будет организовано с изменениями:
троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская"
троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода
троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
В Киеве обустраивают 6 бесплатных катков. Заработают они после того, как температура снизится до -7°C и ниже.
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