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вторник, 17 декабря 2019 10:54

Шесть бесплатных катков заработают в Киеве при минусовых отметках

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Шесть бесплатных катков заработают в Киеве при минусовых отметках
В Киеве планируют открыть 6 бесплатных ледовых катков. Фото: vgorode.ua

В Киеве планируют обустроить 6 бесплатных катков. Заработают они после того, как температура снизится и будет держаться на отметке -7 ° C и ниже.

Ледовые катки обустроят в Дарницком, Шевченковском и Днепровском районах столицы, пишет 44.ua.

В частности их откроют на Харьковском шоссе, сто семьдесят восьмой, Харьковском шоссе, сто семьдесят четвёртой,
на ул. Севастопольской, 19, ул. Шалетт, 6, ул. Жмаченко, 7 и парка им. Т. Шевченко.

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Температура воздуха значительно превышает климатическую норму. Снимки почек, распустившиеся и тюльпанов, которые пробиваются из-под земли

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