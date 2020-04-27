На Троещине строят уникальный парк: будет амфитеатр и велодорожки

Фото: Олег БОЖКО

На Троещине начали строить третью очередь парка на проспекте Шухевича. Планируют построить летний амфитеатр-эстраду, спортивную и детскую площадки. Также должны обустроить футбольное поле с трибунами, пространство для воркаута, зону отдыха с беседкой, скамейками и столиками.

Кольцевая дорожка будет предназначена для езды на велосипедах и пробежек. Вокруг высадят несколько видов деревьев и кустарников.

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На месте, где будет третья очередь парка, раньше было большое болото с зарослями и камышом, говорят местные жители. Сначала весной эту зону очистили от заросли - выкосили кустарники и освободили место для проезда техники. После этого здесь начали выполнять очистительные работы в заболоченной местности. Экскаватором выкапывают грязь со дна болота, вместе с этим выкапывают и мягкий грунт.

Первая и вторая очередь зеленой зоны располагаются рядом, вдоль проспекта Шухевича. Вторую часть работ по обустройству парка завершили осенью 2019 года. Есть прогулочные дорожки, скамейки, новое освещение, велодорожки, урны, детская площадка, кнопки вызова полиции и новый газон.