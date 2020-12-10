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четверг, 10 декабря 2020 19:15

На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами

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На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
На Троещине из-за прорыва трубы образовалось озеро. Фото: Obozrevatel

В Деснянском районе Киева, на ул. Каштановой, 12, прорвало трубу. Из-за аварии без водоснабжения остались 3 жилых многоэтажных дома.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook "Киев Оперативный" сегодня, 10 декабря.

"Из-под земли ручьем бить целебный источник", - говорится в описании видео.

В Киевводоканале сообщили, как только решат организационные вопросы касательно проведения ремонтных работ, к ним сразу же приступят. Но когда именно - пока неизвестно, пишет Obozrevatel.

"Проведено отключение (холодной воды - ред.). В настоящее время момент у нас нет цистерн, чтобы привезти туда (питьевую - ред.) Воду. 4 автоцистерны есть, но в 2 она замерзла. Еще 2 находятся на других объектах. Как только мы отогреем хоть одну машину, то сразу ее направим", - рассказали коммунальщики.

В зоне прорыва находятся два 16-этажных и один 9-этажный дома. Без водоснабжения остались и часть жителей, которые живут с 1 по 9 этаж.

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В центре Киева, на улице Грушевского, провалился асфальт. Причиной просадки дорожного покрытия стала авария прилегающего водопровода.

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