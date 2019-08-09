На территории школы нашли латыша с разбитой головой

В Киеве на территории школы нашли труп гражданина Латвии.
Мертвого 55-летнего мужчины обнаружили в Голосеевском районе, пишет unn.
На теле мужчины обнаружены следы от удара тупым предметом по голове.
Следователи устанавливают, что человек делал в Киеве.
Обстоятельства убийства и причастные лица - устанавливаются.
Начали досудебное расследование по статье "умышленное убийство".
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В лесу между Киевом и селом Погребы обнаружили тело мужчины с катетером в груди.
Погибший был полностью голым.
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