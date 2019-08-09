На территории школы нашли латыша с разбитой головой

нтк Киев: убитого иностранца нашли на территории школы

В Киеве на территории школы нашли труп гражданина Латвии.

Мертвого 55-летнего мужчины обнаружили в Голосеевском районе, пишет unn.

На теле мужчины обнаружены следы от удара тупым предметом по голове.

Следователи устанавливают, что человек делал в Киеве.

Обстоятельства убийства и причастные лица - устанавливаются.

Начали досудебное расследование по статье "умышленное убийство".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мертвого мужчину без штанов нашли на детской площадке

В лесу между Киевом и селом Погребы обнаружили тело мужчины с катетером в груди. Погибший был полностью голым.