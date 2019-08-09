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пятница, 09 августа 2019 13:26

На территории школы нашли латыша с разбитой головой

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На территории школы нашли латыша с разбитой головой
нтк Киев: убитого иностранца нашли на территории школы

В Киеве на территории школы нашли труп гражданина Латвии.

Мертвого 55-летнего мужчины обнаружили в Голосеевском районе, пишет unn.

На теле мужчины обнаружены следы от удара тупым предметом по голове.

Следователи устанавливают, что человек делал в Киеве.

Обстоятельства убийства и причастные лица - устанавливаются.

Начали досудебное расследование по статье "умышленное убийство".

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В лесу между Киевом и селом Погребы обнаружили тело мужчины с катетером в груди.

Погибший был полностью голым.

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Дата
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августа

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