На Шулявском мосту появились новые столбы

В Киеве на Шулявском путепроводе установили новые опоры освещения. На них уже вешают фонари.
Об этом сообщило "Сегодня" в Telegram-канале.
О демонтаже всех опор освещения на Шулявском мосту рассказали 20 ноября. Вместе с фонарями убрали также контактную сеть троллейбусов.
Предварительно все опоры обследовали специалисты.
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3 опоры дорожного освещения упали в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе 15 декабря около 14:00-15:00. Как сообщали очевидцы происшествия, движение транспорта по путепроводу было парализовано. В результате ЧП повреждено 9 автомобилей. Полиция открыла дело.
Возместить убытки киевлян за разбитые автомобили должен подрядчик.
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