 
Ексклюзивы
1/5
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 756
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 675
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1719
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1008
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1224
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7758
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 873
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Фото
Все фото
3
5
4
10
3
На Шулявском мосту появились новые столбы
На Шулявском мосту появились новые столбы
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
Над памятником воинам АТО поиздевались вандалы
Над памятником воинам АТО поиздевались вандалы
Кличко презентовал новую спецтехнику Киевавтодора
Кличко презентовал новую спецтехнику Киевавтодора
Пьяная женщина угнала автомобиль, потому что хотела посмотреть елку
Пьяная женщина угнала автомобиль, потому что хотела посмотреть елку
Видео
Все видео
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео
Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео
Санта-Клаус забросал Киевскую область конфетами с неба: захватывающие видео 
Санта-Клаус забросал Киевскую область конфетами с неба: захватывающие видео 
Таксист выстрелил в пассажира, чтобы не везти его в грязной одежде
Таксист выстрелил в пассажира, чтобы не везти его в грязной одежде
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1719
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1008
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 594
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20241
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1377
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
2 Просмотров: 828
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
среда, 30 декабря 2020 15:52

На Шулявском мосту появились новые столбы
3

  Комментировать

В Киеве на Шулявском путепроводе установили новые опоры освещения. На них уже вешают фонари.

Об этом сообщило "Сегодня" в Telegram-канале.

Фото: "Сегодня"

О демонтаже всех опор освещения на Шулявском мосту рассказали 20 ноября. Вместе с фонарями убрали также контактную сеть троллейбусов.

Предварительно все опоры обследовали специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали 2 причины падения столбов на Шулявке

3 опоры дорожного освещения упали в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе 15 декабря около 14:00-15:00. Как сообщали очевидцы происшествия, движение транспорта по путепроводу было парализовано. В результате ЧП повреждено 9 автомобилей. Полиция открыла дело.

Возместить убытки киевлян за разбитые автомобили должен подрядчик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Шулявском мосту появились новые столбы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

В пожаре в театре погибли почти 600 человек

США ввели новые санкции против Кремля

Самопровозглашенного святого убивали несколько раз

Тимошенко перевезли в колонию

В Москве создали новую страну

После смерти вождя страну возглавил его сын

На рассвете казнили президента

Самое читаемое
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 13294
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 11691
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 11313
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 11214
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
11
 Просмотров: 6390
Новости Киева
"Прошу людей спасти мою маму" - дочь умоляет о помощи
"Прошу людей спасти мою маму" - дочь умоляет о помощи
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
 Просмотров: 45
С рельсов при движении сошел экспресс до "Борисполя"
С рельсов при движении сошел экспресс до "Борисполя" Просмотров: 351
В новогоднюю ночь продлили работу наземного транспорта Киева
В новогоднюю ночь продлили работу наземного транспорта Киева 1 Просмотров: 36
В знак протеста водитель посадил машину на цепь
В знак протеста водитель посадил машину на цепь Просмотров: 225
Больше всего комментируют
30
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
14
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
4
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
3
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
Голосов: 6499
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть