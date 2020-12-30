На Шулявском мосту появились новые столбы

В Киеве на Шулявском путепроводе установили новые опоры освещения. На них уже вешают фонари.

Об этом сообщило "Сегодня" в Telegram-канале.

Фото: "Сегодня"

О демонтаже всех опор освещения на Шулявском мосту рассказали 20 ноября. Вместе с фонарями убрали также контактную сеть троллейбусов.

Предварительно все опоры обследовали специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали 2 причины падения столбов на Шулявке

3 опоры дорожного освещения упали в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе 15 декабря около 14:00-15:00. Как сообщали очевидцы происшествия, движение транспорта по путепроводу было парализовано. В результате ЧП повреждено 9 автомобилей. Полиция открыла дело. Возместить убытки киевлян за разбитые автомобили должен подрядчик.