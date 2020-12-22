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вторник, 22 декабря 2020 09:37

Назвали 2 причины падения столбов на Шулявке

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Назвали 2 причины падения столбов на Шулявке
Вероятными причинами падения опор на мосту есть диверсия или системная ошибка. Фото: "Вечерний Киев"

Падение опор освещения на Шулявском мосту в Киеве обусловила системная ошибка или диверсия.

Об этом заявил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, пишет "Вечерний Киев".

"Повторение инцидента с Шулявским мостом ожидать не стоит. Относительно ситуации с самым падением столбов - здесь можно рассматривать 2 причины: системною ошибку или целенаправленную диверсию", - рассказал Сергиенко.

Это может быть системной ошибкой, ведь столбы надо было обваривать по кругу, а рабочие их обварили частично - по 4-5 точек и все. По словам Сергиенко, это можно назвать халтурой.

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"Я уверен, что при строительстве этого моста могли быть какие-то мелочи. Скорее всего, в этом инциденте виноват какой-то халтурщик-сварщик, который, образно говоря, решил в пятницу скорее закрыть смену", - резюмировал он.

В Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева, которое является заказчиком строительства, добавили, что на днях эксперты должны определить причины падения столбов.

3 опоры дорожного освещения упали в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе 15 декабря около 14:00-15:00. Как сообщали очевидцы происшествия, движение транспорта по путепроводу было парализовано. В результате ЧП повреждено 9 автомобилей. Полиция открыла дело.

Возместить убытки киевлян за разбитые автомобили должен подрядчик.

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