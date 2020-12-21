На Шулявском мосту фонарей больше нет

На Шулявском мосту столицы, где недавно упали 3 опоры освещения, демонтировали остальные.
Об этом в Facebook рассказал дизайнер Дмитрий Макогон.
По его словам, вместе со всеми фонарями убрали также контактную сеть троллейбусов.
"Маршрутчики одобряют", - написал Макогон.
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3 опоры дорожного освещения упали в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе 15 декабря около 14:00-15:00. Как сообщали очевидцы происшествия, движение транспорта по путепроводу было парализовано. В результате ЧП повреждено 9 автомобилей. Полиция открыла дело.
Возместить убытки киевлян за разбитые автомобили должен подрядчик.
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