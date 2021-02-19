На строительстве в Киеве упал кран

В пятницу утром, 19 февраля, на ул. Семьи Хохловых, 8 в Киеве упал строительный кран.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Автор: "Киев Оперативный" В Киеве рухнул строительный кран

Отмечается, что кран упал во время демонтажных работ. Есть ли пострадавшие в результате обвала, пока неизвестно.

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Во Львове на помещение супермаркета "Арсен" упал строительный кран. Происшествие случилось на просп. Красной Калины. Во время работ в верхней части конструкции находилась крановщица. 46-летнюю женщину, которая руководила краном, зажало в кабине конструкции.