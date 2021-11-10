На столичные дороги вывели зимнюю технику - фото

Фото: Коммунальная корпорация "Киевавтодор"

В ночь на 10 ноября мосты и дороги Киева обрабатывали противогололедными средствами.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора в Facebook.

"Прошлая ночь в Киеве оказалась морозной. Температура опустилась до -3°C в воздухе и до -5°C на поверхности мостов. При таких условиях конденсат может вызвать гололедицу. Чтобы этого не допустить, мосты и путепроводы обрабатывали противогололедными средствами", - говорится в сообщении.

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Дорожники использовали машины для нанесения жидких хлоридов. Минувшей ночью привлекли 62 единицы такой спецтехники.

"В целом для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек есть 458 единиц основной и 128 дополнительной спецтехники", - отметили коммунальщики.

Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.