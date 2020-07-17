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суббота, 18 июля 2020 07:45

На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
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18 июля 1995 в Киеве состоялись похороны патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Владимира (Василия Романюка). Событие запомнилось украинцам массовым противостоянием церкви и государства.

День похорон патриарха Владимира прозвали "черным вторником"
Фото: mefodiy.org.ua
День похорон патриарха Владимира прозвали "черным вторником"
День похорон патриарха Владимира прозвали "черным вторником"
День похорон патриарха Владимира прозвали "черным вторником"
День похорон патриарха Владимира прозвали "черным вторником"

Патриарх умер внезапно. 14 июля во время прогулки в киевском Ботаническом саду ему стало плохо. Врачи диагностировали инфаркт. У мужчины он был в четвертый раз.

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Похороны назначили на 18 июля после траурной службы во Владимирском соборе. Но с местом захоронения возникла проблема. По статусу Киевских митрополитов традиционно хоронили на территории Софии Киевской или Киево-Печерской Лавры. Однако правительство запретило это делать. Отказ мотивировали требованиями санитарно-гигиенических правил и статусом Софии как исторического памятника мировой культуры, ведь с 1990 года находилась под охраной ЮНЕСКО.

Предложили сначала место на аллее Байкового кладбища, где обычно хоронили самых известных деятелей Украины. Это был четкий знак, что патриарха Владимира власть воспринимает как светское лицо, а УКП-КП - как временную религиозную организацию.

Однако в день похорон траурная процессия из нескольких тысяч человек двинулась не на кладбище, а к собору Святой Софии. Впереди - священнослужители во главе с митрополитом Филаретом. Рядом - первый президент Украины Леонид Кравчук, представители Народного Руха Украины, Украинской Республиканской партии, общества "Просвита" и немалый отряд активистов.

"Утром 18 июля во Владимирский собор прибыл тогдашний министр МВД Юрий Кравченко в сопровождении телекамер. Угрожая возможным противостоянием между церковью и государством, попытался заставить дать письменное согласие на погребение патриарха на Байковом кладбище. Я предостерег, что духовенство и верующие настроены нести гроб в собор святой Софии, где патриарха Владимира рукоположили и проходили его последние службы", - вспоминал Филарет

По дороге на процессию ждала милиция. Активисты силой прорвались через правоохранителей, но на входе в монастырь дежурили спецназовцы "Беркута" .Тогда верующие начали рыть могилу, ломая асфальт, перед воротами Святой Софии. Когда тело патриарха засыпали землей, спецназовцы выскочили из-за ворот храма и атаковали участников похорон.

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"Рыцари киевского ОМОНа резиновыми палками бьют стариков, священников, которые молятся. Ногами ломают ребра, коваными ботинками бьют в лицо лежащих юношей с повязками Украинской национальной самообороны. Мордовороты в броне и камуфляже порвали национальный флаг Украины", - писал киевский публицист Георгий Бурсов.

После избиения многих людей доставили в райотдел милиции, где двое погибли от полученных травм. Прокуратура Киева возбудила уголовное производство. Следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях беркутовцев нет состава преступления. В мае 1996 дело закрыли.

Тогдашний президент Украины Леонид Кучма заявил, что не знал об избиении людей и перевел всю ответственность на премьер-министра Евгения Марчука. Тот отрицал свою причастность.

Почти год после захоронения патриарха Владимира добровольцы каждую ночь охраняли его могилу под Софийскими воротами. Днем ​​ее посещали священники и миряне.

Василий Романюк начал служить в 1964-м в церквях Прикарпатья. Через шесть лет выступил в защиту диссидента Валентина Мороза и ему запретили править. Потом дали семь лет лагерей. В 1990-м возвели в сан архимандрита с именем Владимир, получил титул епископа Ужгородского и Виноградовского Украинской автокефальной православной церкви. Стал одним из основателей Украинской православной церкви Киевского патриархата. В 1993 году возглавил ее.

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Дата
18
июля

На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих

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