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среда, 27 ноября 2019 14:40

На Подоле снесут лишние этажи "дома-монстра"

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На Подоле снесут лишние этажи &quot;дома-монстра&quot;
"Дом-монстр". Фото: obozrevatel.com

В столице на Подоле хозяйственный суд Киева разрешил снести 4 верхних этажа скандального здания на улице Нижний Вал, 27-29. Об этом сообщил активист Павел Калюк на своей странице в Facebook.

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"Только Хозяйственный суд Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Киевсовета против застройщика Дома-Монстра на Валах и разрешил снос 4 этажей. 5 лет ушло на прохождение первой инстанции. Так, впереди еще апелляция, но пока это победа!", - говорится в сообщении.

В Киеве скандальный дом на улице Нижний Вал, 27-29, который называют "монстром на Подоле", может провалиться в метро во время заселения.

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  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
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