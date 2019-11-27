На Подоле снесут лишние этажи "дома-монстра"

"Дом-монстр". Фото: obozrevatel.com

В столице на Подоле хозяйственный суд Киева разрешил снести 4 верхних этажа скандального здания на улице Нижний Вал, 27-29. Об этом сообщил активист Павел Калюк на своей странице в Facebook.

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"Только Хозяйственный суд Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Киевсовета против застройщика Дома-Монстра на Валах и разрешил снос 4 этажей. 5 лет ушло на прохождение первой инстанции. Так, впереди еще апелляция, но пока это победа!", - говорится в сообщении.

В Киеве скандальный дом на улице Нижний Вал, 27-29, который называют "монстром на Подоле", может провалиться в метро во время заселения.