Дом-"монстр" на Подоле может упасть в метро

"Монстр" на Подоле не нравится киевлянам. Фото: pravda.com

В Киеве скандальный дом на улице Нижний Вал, 27-29, который называют "монстром на Подоле", может провалиться в метро во время заселения.

Об этом заявила депутат Киевсовета Ольга Балицкая, которая является членом постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

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По ее словам, сооружение возвели с огромным количеством нарушений законодательства. К тому же, он расположен на территории, где есть инженерные сети стратегического значения, линии метрополитена, два городских коллекторы, кабельная сеть высокого напряжения, газопровод, водопровод и теплосеть.

"Я лично не является градостроительной експерткой, но то, что слышала от них: если это здание заселить прямо сейчас, заедут все, кто там могут жить, и завезут мебель, она просто упадет в метрополитен. Это вопиющее нарушение права человека на жизнь" , - отметила депутат.

27 ноября состоится заседание Хозяйственного суда по демонтажу незаконно достроенных там этажей.

Скандально известный "дом-монстр" на Нижнем Валу уже не один год является предметом споров. В 2016 году Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение Хозяйственного суда Киева о запрете застройщику ООО "Патели Лизинг" осуществлять действия по введению в эксплуатацию здания на улице Нижний Вал, 27-29, регистрации и продажи ее помещений. Впрочем, ООО "Патели Лизинг", которое свело скандального "монстра" на улице Нижний Вал в Киеве, в 2017 году начало "узаконивать" права собственности на отдельные квартиры в недострое через суд. А потом Шестой апелляционный суд Киева уже в 2019 году отменил запрет на возведение новостройки, известной также как "дом-монстр" на ул. Нижний Вал. Ранее она была наложена Государственной архитектурно-строительной инспекцией столицы.