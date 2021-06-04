На Подоле нашли избитого мужчину без сознания

Найденный на Подоле мужчина без сознания и документов. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве на ул. Константиновской, 56 нашли избитого мужчину без сознания.

Об этом в Telegram сообщил "Киев Оперативный".

При себе потерпевший не имел никаких документов. "Скорая" забрала его в БСМП и проводит реанимационные действия.

Если вы узнали мужчину звоните по телефону спецлинии полиции 102 или 0(68) 777 01 12.

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В Киеве разыскивается Лысак Николай Иванович, 1986 года рождения. Мужчина исчез летом 2016-го. Но его недавно видели в районе станций метро Харьковская и Дарница.