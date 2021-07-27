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вторник, 27 июля 2021 10:32

На платформе Святошин надеются ловить "зайцев" с помощью IT-технологий
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В августе этого года завершится реконструкция железнодорожной платформы Святошино. Это первая пригородная станция, которую обновят в рамках проекта Kyiv City Express.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик в Facebook.

Фото: Ivan Yuryk

"Это первая тестовая площадка для внедрения новейших технологий и IT-решений. Укрзализныця установит автоматы для покупки билетов на пригородные поезда, турникеты. Автоматы позволят пассажиру быстро и удобно приобрести билет, а турникеты решат проблему "зайцев", - отметил Юрик.

Подобный подход реализуют и на других станциях и вокзалах страны. В следующем году запланирована реконструкция на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский, утверждает чиновник.

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Юрик добавил, что станция Святошино обслуживает около полумиллиона жителей Киева и пригорода.

"Расположение станции Святошино позволяет пассажирам удобно делать пересадку на другой общественный транспорт по принципу "сухие ноги". Поэтому крайне важно развивать этот транспортный узел и делать его максимально комфортным для пассажиров", - пояснил Юрик.

Реконструкцию станции Святошино делают впервые с 1977 года. Там построят новую высокую платформу с навесом, создадут условия для обеспечения доступа всех категорий маломобильного населения. Станцию оснастят современными системами освещения, оповещения, видеонаблюдения и безопасности. Проект Kyiv City Express является частью президентской программы "Большая стройка".

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Дата
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