На Певческом поле состоится захватывающий фестиваль китайских фонарей

В пятницу, 12 февраля, на Певческом поле в Киеве откроется фестиваль гигантских китайских фонарей.

Об этом в Facebook сообщила компания организатор мероприятия Grand Event.

Фото: Новое Певческое поле

"Гостей ждет более тридцати иллюминационных локаций, аттракционы для взрослых и детей, мастер-классы и много других развлечений, а выходными - шоу-программа и Fire show", - говорится в сообщении.

Фестиваль будет работать до 28 марта с 17:00 до 22:00. Вход платный.

Организаторы напомнили о необходимости соблюдения правил противоэпидемической безопасности. В частности масочного режима и социальной дистанции.

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