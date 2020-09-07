На пешеходном мосту мотоциклист сбил девушку

О состоянии здоровья потерпевшей пока неизвестно. Фото: pixabay.com

В Киеве на пешеходном мосту до Труханового острова мотоциклист сбил девушку и скрылся в неизвестном направлении. Останавливаться водитель не планировал.

Об этом сообщил Telegram канал "Киев Сейчас".

"Если узнаете мопедиста, просьба обратиться в полицию", - отметили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15-летняя девушка погибла под колёсами автомобиля

2 сентября в городе Камянск Днепропетровской области мотоциклист вместе с пассажиром влетели в автомобиль охранной фирмы. Водитель мотоцикла погиб на месте, его пассажира забрала "скорая".