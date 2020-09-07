15-летняя девушка погибла под колёсами автомобиля Фото: cv.npu.gov.ua

6 сентября в городе Черновцы произошло смертельное ДТП. Водитель легкового Seat на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю. Девушка погибла. Об этом сообщает областное управление Нацполиции в Черновицкой области.

Полицейские установили, что 26-летний водитель Seat превысил допустимую скорость, не учел дорожной обстановки и допустил наезд на 15-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу на пешеходном переходе ", - говорится в сообщении.

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По словам очевидцев, водитель ехал на большой скорости и не успел затормозить перед "зеброй". В результате аварии девушка получила тяжелые травмы и во время оказания медицинской помощи умерла.

Полиция задержала водителя. Ему назначили ряд экспертиз. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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