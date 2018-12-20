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четверг, 20 декабря 2018 07:05

На Осокорках закончили скандальный мурал
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На мурале "Универсальный язык" авторства художника из Сан-Паулу Apollo Tores изображены разрушенные войной Хиросима, Всемирный торговый центр. На переднем плане художник изобразил сине-желтое пианино с событий Евромайдана. Речь идет о том, что с помощью музыки люди могут находить общий язык и создавать, а не разрушать
Фото: Geo Leros
Стенопись "Знание - это сокровище" художника Spear из Бельгии, где изображен школьный учитель из Гадяча Полтавской области Владимир Донос. В 2014 году батальон Владимира попал под вражеский обстрел под Иловайском. Донос получил тяжелое ранение ноги и пролежал в лесу 5 дней, где его нашли двое местных и отвезли в донецкую больницу. Там Доносу ампутировали ногу и он попал в плен. 18 сентября его освободили. Сегодня Владимир Донос работает школьным учителем и живет в Гадяче
Мурал United (восток и запад вместе) швейцарского художника Issam Rezgui aka Jasm One. Основой стал портрет украинского актера Богдана Ступки. Слева от него Карпаты, справа - донецкий террикон
Мурал "Автономия" костариканского художника Mata Ruda посвящен крымским татарам. Изображенная женщина символизирует прошлое, депортацию, оккупацию и диаспору
Автором мурала Unfinished является американец BKFoxx. На рисунке женщина из витражного сине-желтого стекла сшивает себя по кусочкам и воплощает путь Украины к самоидентичности

На столичной станции метро Осокорки завершили рисовать масштабный мурал More than Us.

Картину рисовали в течение 4 месяцев каждую ночь с 1:00 до 5:00. Над ней работали художники из Бразилии, США, Коста-Рики, Испании, Швейцарии, Бельгии, Австралии и Украины, пишет DTFMagazine.

Все муралы посвящены идее национального единства Украины.



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Мурал More than Us стоимостью 3 млн 650 тыс. грн из городского бюджета рисовали с октября. Осокорки выбрали из-за того, что на этой станции меньше всего протекают грунтовые воды, поэтому муралы более защищены от повреждения. Их необходимость не выносилась на общественное обсуждение, поскольку оно не предусмотрено ЗУ "О публичных закупках". Стенопись перейдет на баланс киевского метрополитена.

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