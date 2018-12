На Осокорках закончили скандальный мурал

Фото: Geo Leros

На столичной станции метро Осокорки завершили рисовать масштабный мурал More than Us.

Картину рисовали в течение 4 месяцев каждую ночь с 1:00 до 5:00. Над ней работали художники из Бразилии, США, Коста-Рики, Испании, Швейцарии, Бельгии, Австралии и Украины, пишет DTFMagazine.

Все муралы посвящены идее национального единства Украины.







Мурал More than Us стоимостью 3 млн 650 тыс. грн из городского бюджета рисовали с октября. Осокорки выбрали из-за того, что на этой станции меньше всего протекают грунтовые воды, поэтому муралы более защищены от повреждения. Их необходимость не выносилась на общественное обсуждение, поскольку оно не предусмотрено ЗУ "О публичных закупках". Стенопись перейдет на баланс киевского метрополитена.