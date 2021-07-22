На оползнеопасном участке Печерска может восстановиться строительство. Кличко подписал решение

В повестку дня Киевского городского совета внесен как неотложный проект решения "О восстановлении ООО "Украинский фонд развития регионов" договора аренды земельного участка".

Об этом сообщает УНН.

Соответствующее распоряжение было подписано мэром Виталием Кличко. Неотложность объясняется необходимостью наполнения городского бюджета за счет обновления аренды участка.

Речь идет об участке на оползнеопасном склоне по улице Ольшанская, 2-6 в Киеве, которая находится возле Национального ботанического сада имени Гришко.

В 2013 году Департамент градостроительства КГГА издал градостроительные условия на проектирование на этом месте жилого комплекса.

Однако община Печерска выступала категорически против строительства высоток на этом участке.

Неотложность внесения этого проекта на заседание 22 июля 2021 года была раскритикована в зале Киевсовета. В данный момент депутаты собирают активистов Печерского района, чтобы присутствовать при обсуждении этого вопроса.

Как известно, в 2013 году Киевсовет стал на сторону жителей и предоставил этому земельному участку статус сквера. Однако в сентябре 2019 года Верховный суд отменил это решение. Позже стало известно, что разрешение на застройку участка получила компания МК 8, а девелопером проекта жилого комплекса с офисами, торговыми площадями и паркингом будет выступать компания SAGA Development, которая контролируется известным застройщиком Андреем Ваврышем.