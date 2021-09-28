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вторник, 28 сентября 2021 09:25

На несколько станций киевского метро могут не пускать пассажиров

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На несколько станций киевского метро могут не пускать пассажиров
В столичном метро предупредили о возможных ограничениях. Фото: УНИАН

Во вторник, 28 сентября, возможны изменения в работе трех станций метро Киева. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Шахтер" - "Интер".

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"Возможно ограничение (или закрытие. - Gazeta.ua) на вход станции Олимпийская перед началом футбольного матча и после окончания игры станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Футбольный поединок между донецким "Шахтером" и итальянским "Интером" начнется в 19:45.

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В столичном метро предупредили об ограничениях на вход в пиковые часы из-за Covid-19. Цель - уменьшить скопления людей.

На практике такие правила не всегда оправданы. Обычно ограничения на вход создают очереди снаружи и перед турникетами. В них пассажиры часто пренебрегают социальной дистанцией и масочным режимом.

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