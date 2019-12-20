На мосту Патона восстановили движение

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
2 Просмотров: 747
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 540
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1413
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 918
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1197
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1647
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2844
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 549
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2574
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
11
5
3
21
4
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
В Киеве зажгли главную елку - фото и видео
В Киеве зажгли главную елку - фото и видео
Митинг под Радой: госпитализировали полицейских и травмировали журналистов
Митинг под Радой: госпитализировали полицейских и травмировали журналистов
Митинг под ВР: требуют расследовать Иловайск и Дебальцево
Митинг под ВР: требуют расследовать Иловайск и Дебальцево
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
Видео
Все видео
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата
Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1197
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 558
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1206
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2772
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11340
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
20 декабря 2019
Просмотров: 99
Зезва і Мзія
Є країни, до яких їздиш-їздиш, але так, щоб перетворити ті поїздки на бодай мінімально зв'язну оповідь, то ні. Стопорить щось і все. А є країна ...
пятница, 20 декабря 2019 19:05

На мосту Патона восстановили движение

  Комментировать
На мосту Патона восстановили движение
Движение восстановили ранее, чем обещали. Фото: УНН

На мосту Патона в Киеве полностью восстановили движение.

"Ремонтные работы закончили на 3 дня раньше. Для плиты автопроезда использовали бетон с улучшенными качествами", - сообщила пресс-служба УК Киевавтодор.

В коммунальном предприятии также сообщили о завершении текущих ремонтных работ на Южном мосту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парень на отцовском "Мерсе" гонял по Киеву на большой скорости

Движение по мосту Патона ограничили с 21.00 17 декабря из-за проседания покрытия. Сначала обещали завершить работы до 23 декабря.

Въезд грузового транспорта с 6 до 11 утра и с 17 до 21 часов вечера на территории городов с населением более 250 000 человек ограничат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На мосту Патона восстановили движение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Отменили пошлины на украинско-российских таможнях

"Мифу" 45: день рождения Героя Украины Василия Слепака

Франция продала часть своих земель американцам

Выдали патент на лучшие пневматические шины

Самое читаемое
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 24255
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 24219
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 13509
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 12969
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 11376
Новости Киева
Киевсовет запретил фейерверки до окончания войны в Донбассе
Киевсовет запретил фейерверки до окончания войны в Донбассе Просмотров: 90
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
11
 Просмотров: 1926
Слезоточивый газ и стрельба: на Крещатике напали на полицейских
Слезоточивый газ и стрельба: на Крещатике напали на полицейских 1 Просмотров: 666
Где в Киеве можно приобрести легальные новогодние елки
Где в Киеве можно приобрести легальные новогодние елки Просмотров: 54
В Киеве зажгли главную елку - фото и видео
В Киеве зажгли главную елку - фото и видео
5
 Просмотров: 1215
Больше всего комментируют
15
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
14
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
3
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
2
Полностью обнаженная Каменских показала пышные ягодицы на качелях
Голосов: 5782
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua