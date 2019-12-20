На мосту Патона восстановили движение

Движение восстановили ранее, чем обещали. Фото: УНН

На мосту Патона в Киеве полностью восстановили движение.

"Ремонтные работы закончили на 3 дня раньше. Для плиты автопроезда использовали бетон с улучшенными качествами", - сообщила пресс-служба УК Киевавтодор.

В коммунальном предприятии также сообщили о завершении текущих ремонтных работ на Южном мосту.

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Движение по мосту Патона ограничили с 21.00 17 декабря из-за проседания покрытия. Сначала обещали завершить работы до 23 декабря.

Въезд грузового транспорта с 6 до 11 утра и с 17 до 21 часов вечера на территории городов с населением более 250 000 человек ограничат.