На мосту Метро ограничили движение транспорта

До 13 декабря на мосту Метро в Киеве частично ограничено движение транспорта.

На мосту начались противоаварийные работы, сообщила Киевавтодор.

"Чтобы уменьшить влияние на трафик, с 08:00 до 14:00 дорожники будут работать в направлении левого берега. А с 14:00 до 17:00 - в направлении правого берега", - отметили в сообщении.

Автор: КК "Киевавтодор" Во время работ движение на мосту Метро частично ограничат

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Важнейшую транспортную артерию столицы - мост Патона - закрывают для реконструкции на 5 лет.