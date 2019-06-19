На "мосту Кличко" ставят антивандальное стекло

Стеклянную часть моста планируют открыть 25 июня. Фото: Главком

В Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту ставят бронированное стекло.

Ремонтники установили большую часть панелей на смотровой площадке возле Арки Дружбы народов. Об этом пишет "Київ".

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Стыки между стеклом и металлическим проходом путепровода заливают герметиком. Нужно около недели, чтобы он выстоялся и стал прочным. Стеклянную часть моста планируют открыть в следующий вторник, 25 июня.

Недавно на пешеходный мост в Киеве заехал автомобиль. Полицейские установили личность владельца авто, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.