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среда, 19 июня 2019 19:16

На "мосту Кличко" ставят антивандальное стекло

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На &quot;мосту Кличко&quot; ставят антивандальное стекло
Стеклянную часть моста планируют открыть 25 июня. Фото: Главком

В Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту ставят бронированное стекло.

Ремонтники установили большую часть панелей на смотровой площадке возле Арки Дружбы народов. Об этом пишет "Київ".

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Стыки между стеклом и металлическим проходом путепровода заливают герметиком. Нужно около недели, чтобы он выстоялся и стал прочным. Стеклянную часть моста планируют открыть в следующий вторник, 25 июня.

Недавно на пешеходный мост в Киеве заехал автомобиль. Полицейские установили личность владельца авто, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

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Дата
19
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