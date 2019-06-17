Установили владельца элитного Мерседеса, который заехал на новый пешеходный мост

На пешеходный мост в Киеве заехал автомобиль.

Патрульные полицейские установили личность владельца авто, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Он поблагодарил "всех неравнодушных киевлян, пользователей сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного".

По его словам, сейчас патрульные устанавливают лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения.

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25 мая в столице открыли пешеходный мостмежду Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами.

26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснулостекло, позже треснул еще один фрагмент.

27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста), рассматривается версия того, что по мосту стреляли.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения моста, участок пешеходной части со стеклянной поверхностью закрылина проверку.

13 июня сообщалось, что новый пешеходный мост в Киеве временно закроют для проведения технологических работ.