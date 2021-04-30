На Крещатике ограничат движение – дата

В субботу, 1 мая, с 09:00 до 17:00 на ул. Крещатик в Киеве ограничат движение.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" На ул. Крещатик частично ограничат движение 1 мая

"На улице Крещатик продолжается текущий ремонт. Работы дорожники проводят на всем протяжении улицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт выполнят в выходной день, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение ограничат частично.

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