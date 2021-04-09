На Киевщине появится дорога за 3 млрд грн

Турецкий инвестор построит в Киевской области дорогу. Фото: pixabay.com

В Киевской области турецкая компания Özaltın Holding построит новую трассу, соединяющую международные автодороги М-06 Киев-Чоп и М-05 Киев-Одесса.

Стоимость инвестиционного проекту - 3 млрд грн, сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

"Дорога будет проходить через 3 общины - Борщаговскую, Вишневую и Чабановскую - и создаст соответствующие транспортные развязки между этими территориями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дорога будет иметь необходимую инфраструктуру, в частности инженерный коридор сетями водоснабжения и водоотвода.

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В 2021-м начнется строительство Киевской обходной дороги. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Его презентовал в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.