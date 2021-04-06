Победитель тендеров "Большого строительства" отмывал миллионы на неуплате налогов

Работники частного предприятия в Киеве, которое неоднократно становилось победителем тендеров по программе "Большое строительство", уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба.

Фото: Государственная фискальная служба Украины

"С целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств - схема отката - предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение ТМЦ работ у другого предприятия, которое, в свою очередь, осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СГД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранты формировали безосновательный налоговый кредит по НДС. В результате злоумышленники уклонились от уплаты налога на более 18,6 млн грн.

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Сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещений. Обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, и наличные на общую сумму более 6 млн грн в эквиваленте.

Харьковской области СБУ разоблачила на систематических взятках начальника одного из отделов Государственной фискальной службы Украины в регионе. Чиновник требовал от местного предпринимателя 100 тыс. грн. ежемесячно за не реагирование на сделки с подакцизной продукцией и не привлечение его к уголовной ответственности