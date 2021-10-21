На Киев надвигается шторм

В Киеве ухудшится погода. Фото: pixabay.com

В четверг, 21 октября, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

Ожидается шквальный ветер, сообщил Укргидрометцентр.

"В Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

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Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

- укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

В средине недели в столице ожидается потепление до +14...18°С. А уже в выходные, особенно в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание. Октябрь 2021 года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней. До 19 октября будет пасмурно и холодно, начнутся заморозки. 20, 22-23 и 26 октября будет дождливо, а с 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.