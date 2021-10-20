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среда, 20 октября 2021 21:20

Температурные качели и снег в ноябре: опубликовали последний прогноз народного синоптика

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Температурные качели и снег в ноябре: опубликовали последний прогноз народного синоптика
В ноябре будет неустойчивая погода. Ожидаются температурные качели. Возможен дождь с мокрым снегом и снег. Фото: pixabay.com

В первую неделю ноября будет неустойчивая погода. Ожидаются температурные качели.

Начало ноября обозначится небольшими дневными плюсами, но уже с 3 числа они снизится до нуля. Ночью стоит ожидать небольшие морозы от -1...3°С в зависимости от региона. Таким был последний прогноз народного синоптика Леонида Горбаня, передает pmg.ua.

Далее немного потеплеет. И уже в десятых числах месяца прогнозируют дневные максимумы на уровне +8...+ 10°С.

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До 16 ноября температура будет постепенно снижаться и достигнет средней отметки в + 5°С.

В 20-х числах месяца будут фиксировать небольшие морозы даже днем, а ближе к 25 ноября и вообще наступит зимняя погода - до -5°С днем ​​и до -9°С ночью. Такие показатели на термометрах будут до конца месяца.

Также народный синоптик в своем последнем прогнозе отметил, что осадков в этом месяце будет мало. Они возможны в первой декаде (небольшие дожди) и ближе к концу месяца (дождь с мокрым снегом и снег).

Народный синоптик Леонид Горбань скончался 1 октября. Ему было 82 года.

Горбань стал известным благодаря точным длительным прогнозам погоды. Его называли единственным человеком в Украине, который мог сделать прогноз на несколько лет вперед.

Он также является автором нескольких книг. Среди них "Народный календарь погоды", которую писал 30 лет и издал в 1990-х, а также "Погода до 2030 года".

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