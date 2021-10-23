На Киев надвигается шторм: как уберечься

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 702
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Просмотров: 1152
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 2736
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 387
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3609
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 747
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3583
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1251
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 504
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4401
Фото
Все фото
8
10
3
5
5
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
&quot;Сколько терпеть это унижение?&quot;: впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
&quot;В приоритете русский&quot;: IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту
"В приоритете русский": IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту
В Выставочном центре провели Всеукраинский градостроительный форум
В Выставочном центре провели Всеукраинский градостроительный форум
Проехать по Киеву будет проблемой - масштабное перекрытие
Проехать по Киеву будет проблемой - масштабное перекрытие
Видео
Все видео
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Министр обороны США прибыл в Киев
Министр обороны США прибыл в Киев
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1350
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 846
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5364
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
22 октября 2021
Просмотров: 171
Коріння небес
"Той, хто не шанує минулого, втрачає майбутнє. Хто знищує своє коріння, не може зростати". Так писав легендарний австрійський художник і архітектор ...
суббота, 23 октября 2021 12:17

На Киев надвигается шторм: как уберечься

  Комментировать
На Киев надвигается шторм: как уберечься
В Киеве ухудшится погода. Фото: pixabay.com

23 октября в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.

Ожидается шквальный ветер, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Объявили первый уровень опасности, желтый.

"В ближайший час и до конца суток в столице и Киевской области порывы ветра будут достигать 20 м/с", - говорится в сообщении.

Для избежания травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться при сильном порыве ветра. В случае падения деревьев или веток, травмирования людей надо немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выходные принесут дожди: прогноз на следующую неделю

21 октября сильный ураган натворил беды в Днепре, Одессе и на Буковине. Шквальный ветер там достигал 15-20 м/с. Ветки, а кое-где стволы деревьев попадали на припаркованные автомобили и тротуары.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Киев надвигается шторм: как уберечься». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

Выбрали войскового атамана

Землетрясение убило более 600 человек

Террористы захватили театр с почти тысячей заложников

Самое читаемое
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 48124
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 29178
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
22
 Просмотров: 17325
&quot;Сколько терпеть это унижение?&quot;: впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
10
 Просмотров: 3609
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
11
 Просмотров: 3583
Новости Киева
В Киеве появился прокат електромопедов
В Киеве появился прокат електромопедов Просмотров: 153
Только семь школ Киева смогут работать в красной зоне
Только семь школ Киева смогут работать в красной зоне Просмотров: 324
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
8
 Просмотров: 1458
Красная зона в Киеве: ТРЦ и кафе будут работать только при одном условии
Красная зона в Киеве: ТРЦ и кафе будут работать только при одном условии Просмотров: 459
В КГГА назвали дату перехода Киева в красную зону
В КГГА назвали дату перехода Киева в красную зону Просмотров: 486
Больше всего комментируют
9
Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен"
5
Налоговую декларацию будут подавать все украинцы - Гетманцев
4
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ
2
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
2
Сайт КМИС подвергся кибератаки после сниженных рейтингов президента и его партии
Голосов: 6978
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть