На Киев надвигается шторм: как уберечься

В Киеве ухудшится погода. Фото: pixabay.com

23 октября в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.

Ожидается шквальный ветер, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Объявили первый уровень опасности, желтый.

"В ближайший час и до конца суток в столице и Киевской области порывы ветра будут достигать 20 м/с", - говорится в сообщении.

Для избежания травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться при сильном порыве ветра. В случае падения деревьев или веток, травмирования людей надо немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

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21 октября сильный ураган натворил беды в Днепре, Одессе и на Буковине. Шквальный ветер там достигал 15-20 м/с. Ветки, а кое-где стволы деревьев попадали на припаркованные автомобили и тротуары.