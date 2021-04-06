На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток

Работу маршруток планируют остановить на этой неделе. Фото: Владимир Гонтарь, УНИАН

В Киеве частные перевозчики могут остановить работу уже до конца недели, чтобы не обанкротиться.

Об этом сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и области Игорь Моисеенко.

По его словам, строгие карантинные ограничения не позволяют перевозчикам покрывать расходы.

"Мы фактически возим воздух - нет ни выручки, ни пассажиропотока. А горючее нам уже отказались выдавать без предоплаты. Поэтому, думаю, мы остановимся. Здесь 2 варианта: потратить все горючее и обанкротиться или остановиться и сохранить имеющиеся ресурсы до окончания локдауна. Пока мы еще не решили", - рассказал Моисеенко для "Сегодня".

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Он добавил, что маршрутчики могут себе позволить побыть некоторое время без работы.

"Многие водители решают уволиться и посадить картофель. Зачем им все эти нервы, если они смогут спокойно посидеть 1-2 месяца дома? В последние 2-3 года хорошие водители - большой дефицит. Шоферы понимают, что они отдохнут несколько месяцев и потом снова вернутся. Конечно же, их примут обратно на работу, так сказать, оторвут с руками и ногами, поскольку дефицит водителей просто огромный", - отметил Моисеенко.

Во вторник, 6 апреля, часть столичных перевозчиков отказалась работать и не вышла на маршруты. Среди причин - низкий пассажиропоток, пренебрежение пассажирами правилами и локдаун в целом.