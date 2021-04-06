Водители маршруток в Киеве отказались работать

В Киеве маршруточники отказались работать в условиях локдауна. Фото: УНИАН

Во вторник, 6 апреля, часть столичных перевозчиков отказалась работать и не вышла на маршруты. Среди причин - низкий пассажиропоток, пренебрежение пассажирами правилами и локдаун в целом.

Об этом сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

"Ситуация действительно усложняется. Причиной отказа водителей работать стало еще и то, что когда останавливали (полицейские для проверки соблюдения правил карантина. - Gazeta.ua), обнаружили, что большинство пассажиров не имеют спецпропусков, но они любым способом пытались попасть в сало автобусов, со скандалами", - рассказал Моисеенко для "Суспільного".

Он добавил, что перевозчики предупреждены о том, что в случае продолжения такой ситуации, водителей будут штрафовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спецпропуски на транспорт Киева закончились

"Странно, что не пассажиров, которые без пропуска попали в салон, а именно наших водителей будут штрафовать. Поэтому многие водители сегодня (6 апреля. - Gazeta.ua) не вышли на маршруты. Даже больше, чем в понедельник", - отметил Моисеенко.

Также водители отказываются выходить на маршруты из-за ограничений количества пассажиров в салоне. По словам Моисеенко, из-за неполной заполняемости водители не могут даже "отбить" стоимость горючего.

"Дважды обращались в КГГА, сегодня направляю письмо в Департамент транспортной инфраструктуры. Но нас никто не слышит. Считают, что мы манипулируем", - добавил Моисеенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию

По его словам, 5 апреля поставщики топлива начали отгружать продукт только по предоплате, хотя давали отсрочки до 5-10 дней.

"А сейчас перед фактом поставили. Учитывая, что большинство предприятий не имеет кризисных средств, в дальнейшем может возникнуть такая ситуация, что перевозчики откажутся работать, потому что им просто нечем будет заправить автобусы", - сказал Моисеенко.

С 5 апреля в общественный транспорт столицы - наземный и метро - и в маршрутки пускают по спецпропускам. Их выдает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сотрудникам критической инфраструктуры. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Спецпропуски - не проездной билет. За проезд платить нужно.