На два месяца перекрывают Кольцевую дорогу в Киеве

С 00:00 2 июня по 31 июля на Окружной дороге Киева ограничат движение транспорта от ул. Луценко до ул. Садовой.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" В общем коммунальщики обновят участок от ул. Одесской до ул. Ватутина

"Идет масштабный капитальный ремонт Окружной дороги на части от площади Одесской до улицы Луценко", - говорится в сообщении.

Со 2 июня работы начинают еще на одном участке - от ул. Луценко до ул. Садовой.

Дорожники уточнили, что во время ремонта движение ограничат частично.

Напомним, скоростной трамвай на Борщаговской линии в Киеве остановят со 2 июня по 15 августа 2021 года. Причина - капитальный ремонт ул. Борщаговской. На время ремонта запускают альтернативный транспорт.