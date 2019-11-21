На дороге рядом с Ocean Plaza разделили полосы движения. Лосям - все равно

В Киеве рядом с Ocean Plaza установили на дороге разделитель движения - делинеаторы. Таким образом пытаются наладить хаотичность парковки автомобилей.

Соответствующее фото появилось в Иnstagram dtp.kiev

"Проводят карательную операцию: установка делинеаторов на полосе общественного транспорта. Операция приурочена ко Дню достоинства. Как думаете, будут и впредь парковаться в среднем ряду? ", - подписали в фото.

В том месте неоднократно проводил рейд проект "Зупини Лося".

Через несколько часов после установки делинеаторов водители-нарушители показали, что им плевать на всех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сразу девять автомобилей попали в крупное ДТП

В Киеве столкнулись полицейский Renault и такси Audi.

Audi ехала по Берлинского, Renault - от метро Дорогожичи в сторону Сырца