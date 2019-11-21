На дороге рядом с Ocean Plaza разделили полосы движения. Лосям - все равно

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 459
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 612
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
5 Просмотров: 3852
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1728
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2097
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1737
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11547
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1539
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
4
5
8
3
6
В Киеве открывают первые официальные стоянки такси. Назвали адреса
В Киеве открывают первые официальные стоянки такси. Назвали адреса
С разбитым черепом и веником на шее: в Киеве нашли труп мужчины
С разбитым черепом и веником на шее: в Киеве нашли труп мужчины
В Киеве в смертельном столкновении сошлись маршрутка и Toyota: фото и видео
В Киеве в смертельном столкновении сошлись маршрутка и Toyota: фото и видео
На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ
На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ
Под Киевом 19-летний наркоман с пистолетом &quot;охотился&quot; на женщин
Под Киевом 19-летний наркоман с пистолетом "охотился" на женщин
Видео
Все видео
На дороге рядом с Ocean Plaza разделили полосы движения. Лосям - все равно
На дороге рядом с Ocean Plaza разделили полосы движения. Лосям - все равно
Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве
Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве
Операция эвакуация. Из центра Киева массово вывозят машины нарушителей
Операция эвакуация. Из центра Киева массово вывозят машины нарушителей
Резня в зале игровых автоматов: что известно
Резня в зале игровых автоматов: что известно
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
5 Просмотров: 3852
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1728
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2097
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1179
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
2 Просмотров: 1143
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
четверг, 21 ноября 2019 14:21

На дороге рядом с Ocean Plaza разделили полосы движения. Лосям - все равно

  Комментировать

В Киеве рядом с Ocean Plaza установили на дороге разделитель движения - делинеаторы. Таким образом пытаются наладить хаотичность парковки автомобилей.

Соответствующее фото появилось в Иnstagram dtp.kiev

"Проводят карательную операцию: установка делинеаторов на полосе общественного транспорта. Операция приурочена ко Дню достоинства. Как думаете, будут и впредь парковаться в среднем ряду? ", - подписали в фото.

В том месте неоднократно проводил рейд проект "Зупини Лося".

Через несколько часов после установки делинеаторов водители-нарушители показали, что им плевать на всех.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сразу девять автомобилей попали в крупное ДТП

В Киеве столкнулись полицейский Renault и такси Audi.

Audi ехала по Берлинского, Renault - от метро Дорогожичи в сторону Сырца

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На дороге рядом с Ocean Plaza разделили полосы движения. Лосям - все равно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
ноября

Украинские военные пересекли границу

Порабощенные Москвой объединились в блок

В плен попал правитель с семьей

Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства

Самое читаемое
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 20439
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
 Просмотров: 10467
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 10287
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 9315
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского 7 Просмотров: 7488
Новости Киева
Киевская власть не разрешала строить ТРЦ "Петровка" - КГГА
Киевская власть не разрешала строить ТРЦ "Петровка" - КГГА Просмотров: 108
В Киеве открывают первые официальные стоянки такси. Назвали адреса
В Киеве открывают первые официальные стоянки такси. Назвали адреса
4
 Просмотров: 549
Голый наркоман насилует систему правосудия: пострадали ребенок и старик
Голый наркоман насилует систему правосудия: пострадали ребенок и старик Просмотров: 1422
В мэрии считают, что въехать в центр Киева должно быть "дорого и больно"
В мэрии считают, что въехать в центр Киева должно быть "дорого и больно" Просмотров: 297
Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве
Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве
 Просмотров: 1656
Больше всего комментируют
8
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
7
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
5
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
5
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
Голосов: 5742
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua