На дороге Киева заметили огромную дыру - Facebook взорвался шутками

В Киеве на дороге заметили "порталом в подземелье". Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве на просп. Правды, 47 образовалась большая яма на автодороге. Авторы поста назвали ее "порталом в подземелье"

Фото провала распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"На проспекте Правды в крайнем правом ряду провалился асфальт. К счастью, в это время там никто не ехал. Кажется, надо больше новых ЖК и ТРЦ - тогда все норм будет", - говорится в описании фото.

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Пользователи отреагировали на увиденное:

"Новая станция метро";

"Киев давно трещит по швам";

"А не подскажете, куда ведет тот портал?";

"Это достраивают метро на Виноградарь. Обещают ко Дню Киева открыть";

"Это уникальный аттракцион, через эту дыру можно лицезреть ядро земли";

"То Юзика не там сбросили (сценическое имя Юрия Корявченкова с "Квартала 95", ныне нардеп от "Слуги народа". - Gazeta.ua)".

В Киеве на Позняках установили новые антипарковочные барьеры, напоминающие гигантские наперстки. Это место киевляне иронично назвали "Аллеей наперсточников".