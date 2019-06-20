На часть Институтской наложили арест

Суд разрешил наложить арест на часть улицы. Фото: УНИАН

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда города Киева, которое запрещало прокурорам Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры наложить арест на часть улицы Институтской.

"Суд отменил постановление Печерского райсуда и постановил новое, которым наложил арест на часть улицы Институтской до завершения следственных ди на ней", - сказал прокурор Управления спецрасследований ГПУ Сергей Демьяненко.

На территории улицы будут проходить следственные действия по делу пострадавших от действий "Беркута" во время Революции Достоинства.

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Суды уже несколько раз отказывали Управлению спецрасследований ГПУ в аресте на часть территории ул. Институтской, последний раз - 8 апреля.

В Музее Революции достоинства пообещали не проводить строительные работы без согласования со следователями управления.

30 ноября 2013 в 4 утра силовики начали зачистку Майдана от протестующих. В этот момент там находилось около тысячи протестующих, в основном молодые люди. "Беркут" двигался на них с нескольких сторон. Активисты держались за руки и пытались не пропустить их. Людей начали бить. Протестующие падали, их добивали на земле.