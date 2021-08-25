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среда, 25 августа 2021 02:13

На бесплатный концерт пускали не всех. В Киеве со скандалом выступил Андреа Бочелли

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На бесплатный концерт пускали не всех. В Киеве со скандалом выступил Андреа Бочелли
Состоялся концерт Андреа Бочелли. Фото: Украинская правда

Вечером 24 августа в Мариинском парке со скандалом прошло выступление известного итальянского оперного певца Андреа Бочелли.

Из-за того, что на концерт пришли высокопоставленные лица, включая президента Владимира Зеленского, вход сделали по пригласительным, передает телеграм-канал First,

Недовольство людей вызвало то, что изначально организаторы мероприятия заверяли, что вход будет свободным, а концерт бесплатным.

Попасть на бесплатный концерт со свободным входом оказалось не так-то и просто. Охранники людей без пригласительных не пускали.

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Украинский телеканал "Интер" 22 августа скандально транслировал концерт российского артиста Николая Баскова.

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