На бесплатный концерт пускали не всех. В Киеве со скандалом выступил Андреа Бочелли

Вечером 24 августа в Мариинском парке со скандалом прошло выступление известного итальянского оперного певца Андреа Бочелли.
Из-за того, что на концерт пришли высокопоставленные лица, включая президента Владимира Зеленского, вход сделали по пригласительным, передает телеграм-канал First,
Недовольство людей вызвало то, что изначально организаторы мероприятия заверяли, что вход будет свободным, а концерт бесплатным.
Попасть на бесплатный концерт со свободным входом оказалось не так-то и просто. Охранники людей без пригласительных не пускали.
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Украинский телеканал "Интер" 22 августа скандально транслировал концерт российского артиста Николая Баскова.
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