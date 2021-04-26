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понедельник, 26 апреля 2021 15:46

Мужчина за 100 тыс. грн женил иностранцев с украинками, помогали продажные чиновники
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В Киеве задержали мужчину, который фиктивно женил иностранцев на гражданках Украины. Стоимость такой "женитьбы" составляла $3,5 тыс. Женщины за статус "жены" получали $1тыс.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Полиция Киева

Фигурант — 27-летний гражданин другого государства. Путем фиктивного брака он помогал иностранцам получать вид на жительство и занимался переправкой их в страны Европы.

"Правонарушитель организовал канал незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины, замаскировав это под заключения фиктивных браков. Он использовал коррупционные связи с должностными лицами органов регистрации актов гражданского состояния в Киевской области", — рассказал временно исполняющий обязанности начальника сектора отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Алексей Гаврилюк.

Злоумышленник и его знакомый, 35-летний житель Киевской области, подыскивали украинок среди своих друзей. Среди них были незамужние женщины и те, которые находятся в трудном материальном положении. Они соглашались на оформление фиктивных браков с неизвестными иностранцами.

"Во время проведения первого этапа оперативной закупки за оформление фиктивного брака иностранца правонарушителю передано 10 тысяч гривен. В ходе второго этапа ему передали 52 тысячи гривен и задержали на месте", — добавили в полиции.

Во время обыска полицейские изъяли доказательства преступной деятельности подозреваемого. В частности, деньги, мобильные телефоны, черновые записи, флешки, компьютерную технику, документы иностранцев, свидетельства о браке.

За содеянное фигуранту грозит лишение свободы до девяти лет с конфискацией имущества.

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В Киеве чиновник Государственной миграционной службы погорел на взятке от гражданина Ирака. За $9 тыс. чиновник обещал содействие в легализации иностранцев.

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