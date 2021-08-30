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понедельник, 30 августа 2021 12:40

Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания

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Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Несмотря на проливной дождь центральный стадион страны во время обряда таинства сиял прожекторами. Фото: скриншот с видео

В Киеве невеста заманила жениха на НСК "Олимпийский" для венчания.

Из авто мужчина вышел с завязанными глазами, пишет ТСН.

"Муж до сих пор в шоке. Это должно было быть обычное свидание. Он не ожидал", - рассказала невеста Марина после церемонии.

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Жених Михель - гражданин Германии. Он заядлый футбольный фанат. Отсюда и появилась идея венчания именно на стадионе.

"Это было неожиданно. Я не знал, что можно венчаться на стадионе. Но я рад, что мы обвенчались перед Богом несмотря на обстоятельства. И верю, что это венчание навсегда", - сказал Михель.

В Киеве поженились раненый разведчик Борис Бас и невеста с Донбасса Анна Ковалева. Торжественная церемония состоялась в клубе военного госпиталя. Предложение офицер сделал любимой еще год назад. За месяц до запланированной свадьбы мужчина подорвался на мине под Марьинкой.

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