Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале

Это уже 14 свадьба, которую празднуют в военном госпитале. Когда-то здесь была церковь, где также венчали молодоженов. Фото: скриншот с видео

В Киеве поженились раненый разведчик Борис Бас и его невеста с Донбасса Анна Ковалева.

Торжественная церемония состоялась в клубе военного госпиталя 20 июля, пишет ТСН.

На свадьбу пришли родственники, собратья и другие раненые из палаты жениха. Молодожены имели минимум времени на подготовку к празднику, ведь жених начал подниматься с постели только за три дня до церемонии.

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Когда война в Украине только началась, мужчина пошел учиться в военный лицей. В 2016 году поступил в академию на разведчика.

С будущей женой он познакомился два года назад в Одессе. Год назад молодой офицер предложил любимой пожениться. За месяц до запланированной свадьбы мужчина получил ранение под Марьинкой. Он подорвался на мине. У него ранен глаз, множественные осколки лица, ног и неполная ампутация кисти.

Тяжелые травмы не стали поводом отказаться от свадебной церемонии. Борис армию оставлять не планирует. В планах Анны - просто быть рядом.

20 июля российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых 12 обстрелов и два пролета БПЛА. Один украинский воин получил огнестрельное ранение.