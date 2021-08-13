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пятница, 13 августа 2021 14:48

Jerry Heil "вышла замуж" за себя и сыграла свадьбу
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Исполнительница Jerry Heil "вышла замуж" за себя
Фото: instagram.com/thejerryheil
Исполнительница Jerry Heil "вышла замуж" за себя
Исполнительница Jerry Heil "вышла замуж" за себя
Исполнительница Jerry Heil "вышла замуж" за себя
Исполнительница Jerry Heil "вышла замуж" за себя

Исполнительница 25-летняя Jerry Heil озадачила фанов своей "свадьбой". Артистка, настоящее имя которой Яна Шемаева, "вышла замуж" за саму себя, а на свадебную церемонию пригласила друзей.

На ролике, который опубликовала в Instagram, звезда показала, как отметила собственную шутливую свадьбу. Были гости и накрытые столы, а возле арки певица объявила клятву самой себе.

"Самый важный, единственный, надежный человек в твоей жизни - это ты. И пока ты этого не поймешь, не сможешь подарить счастье другому человеку. Я хочу сказать себе, что я себя люблю. И я от этого счастлива. Желаю всем в этом мире принятия и любви к себе", - сказала она.

После этого презентовала песню "ТукТукТук". В другом посте артистка объяснила, что на западе это уже давно называется сологамией.

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"Это классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по времени внуки и свадьба, а у тебя другие приоритеты - оказывается, и здесь существует компромисс", - добавила Шемаева.

Певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, решилась на интересный эксперимент и разыграла поклонников. Исполнительница опубликовала два снимка с короткой прической. Фотографии обработала с помощью приложения и предложила подписчикам выбрать, какая из них им нравится больше.

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