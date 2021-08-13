Jerry Heil "вышла замуж" за себя и сыграла свадьбу

Фото: instagram.com/thejerryheil

Исполнительница 25-летняя Jerry Heil озадачила фанов своей "свадьбой". Артистка, настоящее имя которой Яна Шемаева, "вышла замуж" за саму себя, а на свадебную церемонию пригласила друзей.

На ролике, который опубликовала в Instagram, звезда показала, как отметила собственную шутливую свадьбу. Были гости и накрытые столы, а возле арки певица объявила клятву самой себе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 & 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤: 𝐉𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐇𝐄𝐈𝐋 (@thejerryheil)

"Самый важный, единственный, надежный человек в твоей жизни - это ты. И пока ты этого не поймешь, не сможешь подарить счастье другому человеку. Я хочу сказать себе, что я себя люблю. И я от этого счастлива. Желаю всем в этом мире принятия и любви к себе", - сказала она.

После этого презентовала песню "ТукТукТук". В другом посте артистка объяснила, что на западе это уже давно называется сологамией.

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"Это классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по времени внуки и свадьба, а у тебя другие приоритеты - оказывается, и здесь существует компромисс", - добавила Шемаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 & 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤: 𝐉𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐇𝐄𝐈𝐋 (@thejerryheil)

Певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, решилась на интересный эксперимент и разыграла поклонников. Исполнительница опубликовала два снимка с короткой прической. Фотографии обработала с помощью приложения и предложила подписчикам выбрать, какая из них им нравится больше.