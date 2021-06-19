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суббота, 19 июня 2021 23:46

Неожиданно: Jerry Heil разыграла поклонников

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Автор: instagram.com/thejerryheil
  Jerry Heil выглядит очень стильно с короткой стрижкой
Jerry Heil выглядит очень стильно с короткой стрижкой

Певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, решилась на интересный эксперимент и разыграла своих поклонников. Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram два снимка с короткой прической.

Фотографии обработала с помощью приложения, и предложила подписчикам выбрать, какая из них им нравится больше.

"Наша любимая игра. Которая больше? " - подписала фото Jerry Heil.

Автор: instagram.com/thejerryheil
  Jerry Heil выглядит очень стильно с короткой стрижкой
Jerry Heil выглядит очень стильно с короткой стрижкой

Неожиданный образ вызовах оживленное обсуждение, некоторые даже сравнил девушку с актрисой Карой Делевинь.

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Певица Jerry Heil часто делится снимками без малейшего намека на использование декоративной косметики. Кажется по этому поводу девушка не комплексует.

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