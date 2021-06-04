Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров

Фото: Instagram.com/polinalogunova

Недавно жена актера Дмитрия Ступки, блогер и телеведущая Полина Логунова показала поклонникам фото, на котором она позирует без макияжа и фотошопа у себя в ванной. Подписчики сошлись во мнении, что естественный вид подходит ведущей.

Автор: Instagram.com/polinalogunova Полина Логунова

Но каждая ли звезда решится показаться без косметики?

Gazeta.ua собрала фотографии, на которых украинские знаменитости позируют без макияжа.

Певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, часто делится снимками без малейшего намека на использование декоративной косметики. Кажется по этому поводу девушка не комплексует.

Автор: instagram.com/thejerryheil Jerry Heil

Часто появляется без макияжа и исполнительница Анастасия Приходько. А с тех пор как у нее родился третий ребенок, она вообще придает мало значения макияжу. Впрочем, даже без косметики певица выглядит ярко.

Автор: instagram.com/prykhodko_official Анастасия Приходько

Экс-участница дуэта "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха не обходится без косметики, создавая сценические образы. Однако на пляжном отдыхе не злоупотребляет макияжем.

Автор: instagram.com/vikanablack Виктория Смеюха

Это самое можно сказать об артистке Насте Каменских - яркие цвета на сцене она заменяет на сдержанные образы в повседневной жизни.

Автор: instagram.com/kamenskux Настя Каменських

Певица Оля Полякова часто дает коже отдых от косметики. Это заметно с ее видеороликов, которыми делится в Instagram.

Автор: instagram.com/polyakovamusic Оля Полякова

Артистка Ольга Сумская иногда позволяет себе появляться на фотографиях без макияжа. Но харизма звезды компенсирует отсутствие косметики.

Автор: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская

Телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина в домашней обстановке вполне обходятся без макияжа, что и демонстрируют подписчикам в Instagram.

Автор: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая

Автор: instagram.com/mashaefrosinina Маша Ефросинина

Певица Alyosha и телеведущая Леся Никитюк не злоупотребляют декоративной косметикой, но и совсем без макияжа появляются редко.

Автор: instagram.com/alyoshasinger Alyosha

Автор: instagram.com/lesia_nikituk Леся Никитюк

Певица и секс-символ украинского шоубиза Даша Астафьева держит лицо в безупречном виде. Без косметики брюнетка также не теряет шарма.

Автор: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева

Абсолютно без макияжа певица Тина Кароль почти не появляется. Если это не яркий макияж, то нюдовый обязательно должен быть.

Автор: instagram.com/tina_karol Тина Кароль

Модель 34-летняя Алла Костромичова опубликовала откровенный ролик. В коротком видео она показала тело в нижнем белье без фильтров и ретуши.