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пятница, 04 июня 2021 11:51

Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
13

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Полина Логунова
Фото: Instagram.com/polinalogunova
Jerry Heil
Настя Каменських
Виктория Смеюха
Даша Астафьева

Недавно жена актера Дмитрия Ступки, блогер и телеведущая Полина Логунова показала поклонникам фото, на котором она позирует без макияжа и фотошопа у себя в ванной. Подписчики сошлись во мнении, что естественный вид подходит ведущей.

Автор: Instagram.com/polinalogunova
  Полина Логунова
Полина Логунова

Но каждая ли звезда решится показаться без косметики?

Gazeta.ua собрала фотографии, на которых украинские знаменитости позируют без макияжа.

Певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, часто делится снимками без малейшего намека на использование декоративной косметики. Кажется по этому поводу девушка не комплексует.

Автор: instagram.com/thejerryheil
  Jerry Heil
Jerry Heil

Часто появляется без макияжа и исполнительница Анастасия Приходько. А с тех пор как у нее родился третий ребенок, она вообще придает мало значения макияжу. Впрочем, даже без косметики певица выглядит ярко.

Автор: instagram.com/prykhodko_official
  Анастасия Приходько
Анастасия Приходько

Экс-участница дуэта "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха не обходится без косметики, создавая сценические образы. Однако на пляжном отдыхе не злоупотребляет макияжем.

Автор: instagram.com/vikanablack
  Виктория Смеюха
Виктория Смеюха

Это самое можно сказать об артистке Насте Каменских - яркие цвета на сцене она заменяет на сдержанные образы в повседневной жизни.

Автор: instagram.com/kamenskux
  Настя Каменських
Настя Каменських

Певица Оля Полякова часто дает коже отдых от косметики. Это заметно с ее видеороликов, которыми делится в Instagram.

Автор: instagram.com/polyakovamusic
  Оля Полякова
Оля Полякова

Артистка Ольга Сумская иногда позволяет себе появляться на фотографиях без макияжа. Но харизма звезды компенсирует отсутствие косметики.

Автор: instagram.com/olgasumska
  Ольга Сумская
Ольга Сумская

Телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина в домашней обстановке вполне обходятся без макияжа, что и демонстрируют подписчикам в Instagram.

Автор: instagram.com/kosadcha
  Катя Осадчая
Катя Осадчая
Автор: instagram.com/mashaefrosinina
  Маша Ефросинина
Маша Ефросинина

Певица Alyosha и телеведущая Леся Никитюк не злоупотребляют декоративной косметикой, но и совсем без макияжа появляются редко.

Автор: instagram.com/alyoshasinger
  Alyosha
Alyosha
Автор: instagram.com/lesia_nikituk
  Леся Никитюк
Леся Никитюк

Певица и секс-символ украинского шоубиза Даша Астафьева держит лицо в безупречном виде. Без косметики брюнетка также не теряет шарма.

Автор: instagram.com/da_astafieva
  Даша Астафьева
Даша Астафьева

Абсолютно без макияжа певица Тина Кароль почти не появляется. Если это не яркий макияж, то нюдовый обязательно должен быть.

Автор: instagram.com/tina_karol
  Тина Кароль
Тина Кароль

Модель 34-летняя Алла Костромичова опубликовала откровенный ролик. В коротком видео она показала тело в нижнем белье без фильтров и ретуши.

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Дата
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