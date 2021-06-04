Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров

Недавно жена актера Дмитрия Ступки, блогер и телеведущая Полина Логунова показала поклонникам фото, на котором она позирует без макияжа и фотошопа у себя в ванной. Подписчики сошлись во мнении, что естественный вид подходит ведущей.
Но каждая ли звезда решится показаться без косметики?
Gazeta.ua собрала фотографии, на которых украинские знаменитости позируют без макияжа.
Певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, часто делится снимками без малейшего намека на использование декоративной косметики. Кажется по этому поводу девушка не комплексует.
Часто появляется без макияжа и исполнительница Анастасия Приходько. А с тех пор как у нее родился третий ребенок, она вообще придает мало значения макияжу. Впрочем, даже без косметики певица выглядит ярко.
Экс-участница дуэта "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха не обходится без косметики, создавая сценические образы. Однако на пляжном отдыхе не злоупотребляет макияжем.
Это самое можно сказать об артистке Насте Каменских - яркие цвета на сцене она заменяет на сдержанные образы в повседневной жизни.
Певица Оля Полякова часто дает коже отдых от косметики. Это заметно с ее видеороликов, которыми делится в Instagram.
Артистка Ольга Сумская иногда позволяет себе появляться на фотографиях без макияжа. Но харизма звезды компенсирует отсутствие косметики.
Телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина в домашней обстановке вполне обходятся без макияжа, что и демонстрируют подписчикам в Instagram.
Певица Alyosha и телеведущая Леся Никитюк не злоупотребляют декоративной косметикой, но и совсем без макияжа появляются редко.
Певица и секс-символ украинского шоубиза Даша Астафьева держит лицо в безупречном виде. Без косметики брюнетка также не теряет шарма.
Абсолютно без макияжа певица Тина Кароль почти не появляется. Если это не яркий макияж, то нюдовый обязательно должен быть.
Модель 34-летняя Алла Костромичова опубликовала откровенный ролик. В коротком видео она показала тело в нижнем белье без фильтров и ретуши.
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