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среда, 20 января 2021 11:41

Мужчина схватил нож с прилавка и зарезал себя: видео самоубийства - 18+

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Мужчина схватил нож с прилавка и зарезал себя: видео самоубийства - 18+
Под Киевом мужчина зарезал себя ножом в магазине. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 19 января, около 19:00, мужчина совершил самоубийство в одном из супермаркетов Борисполя.

Видео трагедии распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"В один из супермаркетов зашел мужчина. Он взял нож и им же сам себя смертельно травмировал. Следствие выясняет мотивы этого поступка", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался 49-летний местный житель, пишет Obozrevatel ссылаясь на анонимный источник.

"Орудие самоубийства он просто взял на прилавке в магазине. Причины такого поступка устанавливаются. Предсмертной записки не обнаружено", - отметил собеседник.

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В Бродах Львовской области мужчина совершил самоубийство, взорвав себя петардой. Тело мужчины нашли в парковой зоне на ул. Замковой.

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