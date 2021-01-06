В Бродах Львовской области мужчина совершил самоубийство, взорвав себя петардой.

Тело мужчины нашли в парковой зоне на ул. Замковой, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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Фото: lv.npu.gov.ua

"Сегодня, 6 января, около 8:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в парковой зоне на ул. Замковой в городе Броды обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 30-летний житель райцентра. Также предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, использовав для этого петарду", - сказано в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Досудебное расследование продолжается.

В Павлограде Днепропетровской области 3 января нашли изуродованное тело 26-летнего Александра Журавлева. Он погиб из-за взрыва петарды у него во рту.