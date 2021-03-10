Мужчина придумал преступление, чтобы бесплатно доехать домой

30-летний мужчина признался в вымышленном преступлении, чтобы бесплатно доехать на полицейской машине. Фото: Патрульная полиция Киевской области

В городе Борисполь Киевской области мужчина придумал историю о домашнем насилии, чтобы бесплатно доехать домой на служебном авто.

Инцидент произошел 9 марта около 21:00, сообщила патрульная полиция Киевской области.

"Позвонил мужчина, сообщил, что избил свою мать и указал, что находится на улице Головатого, недалеко от бориспольского железнодорожного вокзала. Встретив заявителя патрульные заметили явные признаки опьянения", - говорится в сообщении.

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Входная дверь дома, где якобы проживает 30-летний мужчина с матерью, была заперта. На стук никто не открыл.

Как выяснилось, он и его мать на самом деле проживают в селе Большая Старица. Об этом рассказала сестра заявителя, с которой связались инспекторы.

На мужчину правоохранители составили протокол за ложный вызов.

В полицию позвонил 34-летний житель села Грибова Рудня Черниговской области и сообщил, что убил своего отчима. На самом деле мужчина был недоволен тем, что у его дома не почистили снег.