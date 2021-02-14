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воскресенье, 14 февраля 2021 17:38

Мужчина придумал убийство отчима, чтобы ему почистили снег

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Мужчина придумал убийство отчима, чтобы ему почистили снег
На Черниговщине выпал почти метр снега. Фото: Суспильне

Вчера, 13 февраля, около 9 вечера в полицию позвонил житель с. Грибова Рудня Черниговской области и сообщил, что убил своего отчима. На самом деле человек был недоволен тем, что у его доме не почистили снег.

Заявитель сказал, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь последний не дышит. Больше информации о состоянии родственника мужчина не предоставил, однако просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать. Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Юлия Ковтун.

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Группа патрульных полицейских на месте узнала, что у дома коммунальная техника не почистила снег. Заявитель надеялся, что полиция организует чистку улице.

На мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн.

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Дата
14
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